Jude Bellingham to zawodnik, który od momentu, gdy trafił do Realu Madryt, nie przestaje błyszczeć. Zawodnik ostatnio wypowiedział się na temat rasizmu w piłce nożnej.

fot. Imago / Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham nie tylko błyszczy na bosku, ale nie boi się zabierać głosu w ważnych społecznych tematach

L’Equipe przytoczyło słowa angielskiego zawodnika na temat rasizmu

20-latek nie miał obaw, aby przedstawić swoją perspektywę na sprawę

“Takie zachowanie jest niedopuszczalne”

Jude Bellingham to piłkarz, który latem związał się z Realem Madryt kontraktem do 2029 roku. Zawodnik trafił do ekipy z La Liga z Borussii Dortmund za 103 miliony euro. Ostatnio natomiast zawodnik pozwolił sobie na zabranie głosu w poważnej sprawie.

– Kiedy zostajesz idolem, musisz zająć zdecydowane stanowisko w kwestiach niezwiązanych z piłką nożną, takich jak rasizm – mówił Jude Bellingham cytowany przez L’Equipe.

– To budzi we mnie silne uczucia. Osoby w moim wieku mogą chcieć uniknąć tego tematu, ponieważ może on być kontrowersyjny. Wiem, że gdybym przeglądał wiadomości, które otrzymałem w ciągu ostatnich 24 godzin, natrafiłabym na rasistowskie obelgi – kontynuował Anglik.

– Mam teraz grubą skórę, ale rozwinęłam swoją świadomość, obserwując, jak może to wpłynąć na innych. Widziałem na własne oczy, jak to się dzieje z niektórymi zawodnikami, którzy nie strzelili gola w finale Euro (mówimy o nieudanych rzutach karnych Marcusa Rashforda, Jadona Sancho i Bukayo Saki – przyp. red.). Ciężko się to oglądało, bo było bardzo smutne. Wywarło to jednak na zawodników silny wpływ. A to zdarza się ludziom każdego dnia – zaznaczył Bellingham.

– Chcę głośno mówić, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Któregoś dnia doszło do kolejnego zdarzenia z Viniciusem Jr. Jeśli jesteś sławnym graczem, nie możesz milczeć. I nigdy się nie zamknę – zakończył piłkarz.