Kataloński Sport informuje, że wraca temat nowego kontraktu Xaviego Hernandeza w FC Barcelonie. W przyszłym tygodniu obie strony mają zasiąść do wspólnych rozmów w sprawie przedłużenia umowy hiszpańskiego szkoleniowca.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi przywrócił Barcelonie blask sprzed lat

Katalończycy znów odgrywają pierwsze skrzypce w La Liga

Szkoleniowiec wkrótce zostanie nagrodzony nowym kontraktem

Xavi podpisze nowy kontrakt z Barceloną

Po przejęciu sterów w Barcelonie w listopadzie 2021 roku, Xavi Hernandez poprowadził drużynę do drugiego miejsca w La Liga, co wydawało się strzałem w dziesiątkę, gdy zastąpił Ronalda Koemana. Obecna kampania blaugrany jest jeszcze lepsza pod wodzą Hiszpana. Duma Katalonii wygrała mistrzostwo Hiszpanii, a także sięgnęła po krajowy Superpuchar.

Choć przygoda z europejskimi pucharami mogła być rozczarowująca, praca Xaviego została doceniona przez ważne osoby w klubie. W związku z tym temat nowego kontraktu pojawiał się w mediach już od pewnego czasu.

Według Sportu, Xavi ma spotkać się w przyszłym tygodniu z prezydentem Barcelony, Joanem Laportą, aby kontynuować rozmowy na temat nowego kontraktu i nie oczekuje się żadnych problemów z osiągnięciem porozumienia.

Obecna umowa Xaviego z Barcą obowiązuje do 2024 roku, a Laporta już wcześniej publicznie wyraził chęć prolongowania kontraktu. Jednak konkretne rozmowy zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia walki o mistrzostwo, co zostało osiągnięte przed tygodniem.

