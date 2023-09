IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kolejnym rywalem Barcelony w La Liga będzie Sevilla

Mecz rozpocznie się w piątek o godzinie 21:00

Do składu Dumy Katalonii wróci Lewandowski

Xavi znów dokona kilku roszad w składzie

W środku tygodnia FC Barcelona rozegrała wyjazdowy pojedynek z Mallorką zakończony dość niespodziewanie remisem 2:2. Xavi w tym pojedynku postanowił dokonać kilku zmian w składzie, a między innymi Robert Lewandowski usiadł na ławce rezerwowych. Polak na placu gry pojawił się w 58. minucie spotkania.

FC Barcelona rzadko rozgrywa swoje mecze ligowe w piątki, ale tak będzie tym razem, gdy zmierzy się z Sevillą. Ma to związek z rywalizacją z FC Porto w Lidze Mistrzów, a szkoleniowiec Blaugrany ponownie ma dokonać kilku roszad w zestawieniu swojego zespołu. Media są pewne, że do wyjściowego składu wróci Lewandowski. Ponadto na środku defensywy zobaczymy Kounde i Christensena. Niezmieniona ma jednak pozostać druga linia, co jest wynikiem kontuzji w zespole.

Przewidywane na składy na mecz Barcelona – Sevilla:

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Gudogan, Romeu, Gavi; Yamal, Lewandowski, Felix.

Sevilla: Nyland; Navas, Bade, Gudelj, Pedrosa; Rakitic, Jordan, Soumare; Suso, Mir, Ocampos