FC Barcelona dzisiaj rozgrywa pierwszy mecz sezonu La Liga. Rywalem Blaugrany jest Mallorca. Znamy oficjalne składy na to spotkanie.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona kontra Mallorca. Oficjalne składy

FC Barcelona rusza po obronę mistrzostwa. Pierwszą przeszkodą Dumy Katalonii jest RCD Mallorca. Blaugrana otwiera sezon na wyjeździe, ale i tak jest zdecydowanym faworytem starcia na Estadi de Son Moix. Nawet jeżeli w kadrze na to spotkanie brakuje kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Polaka w wyjściowej jedenastce zastępuje Ferran Torres.

Hansi Flick nie zaskoczył swoimi wyborami. W bramce zobaczymy debiutanta, Joana Garcię, natomiast linę defensywy stworzy tercet Alejandro Balde, – Ronald Araujo – Pau Cubarsi – Eric Garcia. W linii pomocy wystąpią Pedri, Fermin Lopez i Frenkie de Jong, natomiast w ataku pojawią się Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal.

Wśród powołanych zabrało Wojciecha Szczęsnego. Polski golkiper jeszcze nie został zarejestrowany w La Liga. Na ławce rezerwowych znalazł się Inaki Pena.

Składy na mecz RCD Mallorca – FC Barcelona

RCD Mallorca: Leo Roman – Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica – Pablo Torre, Sergi Darder, Manu Morlanes – Takuma Asano, Vedat Muriqi, Antonio Sanchez

❤️ ALINEACIÓN DEL REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA 🖤 pic.twitter.com/8nJna2dt0c — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) August 16, 2025

FC Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Eric Garcia – Pedri, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal