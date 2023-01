PressFocus Na zdjęciu: Josep Bartomeu

Kataloński dziennik Sport opublikował maile wymieniane pomiędzy członkami zarządu FC Barcelony. Można z nich wywnioskować, że klub działał na niekorzyść dwóch legend: Leo Messiego i Gerarda Pique. Nie zabrakło też rozmów prywatnych Josepa Bartomeu, w których członek jego zarządu nazwał Argentyńczyka “hormonalnym karłem” czy “szczurem”.

Popularna afera Barcagate znalazła nowy rozdział

Według doniesień Sportu, za słynnym wyciekiem kontraktów Messiego i Pique stało dwóch członków zarządu Barcelony – za przyzwoleniem Josepa Marii Bartomeu

Wyciekły też rozmowy członków zarządu na WhatsApp. Tam były szef działu prawnego klubu nazwał Messiego “karłem na hormonach” oraz “szczurem”

Barcelona Bartomeu oskarżona o działanie na niekorzyść piłkarzy i klubu

Wygląda na to, że otrzymaliśmy kolejny rozdział słynnej afery Barcagate. W czwartek katalońskie media poinformowały, że tamtejsza policja (Mossos d’Esquadra) znalazła dowody na to, że to zarząd Josepa Bartomeu stał za wyciekiem kontraktów Leo Messiego i Gerarda Pique. Nie ulega wątpliwości, że fakt ten mocno wpłynął na ochłodzenie relacji pomiędzy Argentyńczykiem, a FC Barceloną. Trudno się temu dziwić; upublicznienie takich dokumentów to rzecz skrajnie nieetyczna i co ważniejsze – nielegalna.

Władze wywnioskowały to z analizy sprzętu zarekwirowanego kilka miesięcy temu w sprawie wspomnianej Barcagate. 22 marca 2020 roku Roman Gomez Ponti, ówczesny szef działu prawnego klubu, na grupie w aplikacji WhatsApp nawoływał do skorzystania z radykalnych środków w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Ponti proponował zwolnienie graczy, ale dodał również, iż “nie byłoby złym pomysłem opublikowanie milionowych kontraktów, by ludzie mogli je potępić”.

Gómez Ponti napisał e-mail do zarządu, w którym proponuje zmniejszenie limitu płac przez „radykalne środki”, takie jak rozwiązanie umowy, ale dodaje, że "nie byłoby złym pomysłem opublikowanie milionowych kontraktów pierwszego zespołu, aby ludzie się o nich dowiedzieli." [@sport] https://t.co/VrZw2Gntbd pic.twitter.com/W5942NS1ij — BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 12, 2023

“Ten karzeł na hormonach zawdzięcza Barcelonie życie”

Nie był to koniec popisów pana Pontiego oraz reszty ówczesnego zarządu. W innych wiadomościach możemy przeczytać skrajnie obraźliwe zdania w kierunku Leo Messiego.

“Barto, naprawdę, nie możesz być taki dobry dla tego szczura. Klub dał mu wszystko, a on zajął się dyktaturą transferów, przedłużeń kontraktów, sponsorów tylko dla niego, itp. Nigdy nie będę w stanie tego zrobić, ale do jego kontraktu należałoby doliczyć ten Pinto, przedłużenie Suáreza i Jordiego Alby, czy prowizję za przedłużenie kontraktu Fatiego (…). A przede wszystkim nagromadzenie szantażu i chamstwa, które klub i ci z nas, którzy pracują, cierpieli z powodu tego karła na hormonach, który zawdzięcza Barcelonie życie…! Ale kiedy coś poszło nie tak (pandemia), otrzymałeś mityczną wiadomość “Presi, obniż pensje innym, ale nie ruszaj Luisa i mnie”. Miejmy nadzieję, że odejdzie przy obojętności ludzi, co jest najgorszą rzeczą, jaka może mu się przydarzyć” – możemy przeczytać.

Sam Bartomeu przyznawał rację w pewnych kwestiach, ale podkreślał, że najważniejsze jest dobro klubu, a publikowanie kontraktów nie działałoby na jego korzyść. Co ciekawe, sami uczestnicy czatu zdają się wierzyć, że za opublikowaniem umowy Messiego stał Joan Laporta. Stary-nowy prezes miał chcieć w ten sposób usprawiedliwić brak przedłużenia umowy z legendą Dumy Katalonii.

Teraz sędzia będzie musiał przeanalizować materiał dowodowy policji i zastanowić się, czy dodać go do aktualnej sprawy, czy też otworzyć zupełnie nową.

Barcelona jeszcze w czwartek zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Realem Betis. Początek starcia już o godzinie 20:00.

