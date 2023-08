Barcelona ma problem. Zaproponowała nawet rozwiązanie umowy

FC Barcelona dąży do rozstania z Clementem Lengletem. Temat zmiany klubu się przedłuża, dlatego Blaugrana zaoferowała swojemu zawodnikowi rozwiązanie kontraktu. Ten postanowił ją odrzucić - przekonuje "Sport".

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet ma tego lata opuścić szeregi FC Barcelony

Do tej pory nie znalazł się jednak chętny na pozyskanie Francuza

Blaugrana jest zdesperowana i zaoferowała nawet rozwiązanie kontraktu

Lenglet znajdzie nowy klub?

FC Barcelona ma jeszcze przed sobą szereg operacji do sfinalizowania. Pragnie ściągnąć Joao Cancelo oraz zawodnika, który wzmocni ofensywę. Aby te transfery były możliwe, najpierw musi rozstać się z kilkoma niechcianymi zawodnikami. W tej grupie jest Clement Lenglet, generujący koszty i nie cieszący się zaufaniem sztabu szkoleniowego.

Francuz nie ma przyszłości na Camp Nou. Klub pracuje nad znalezieniem mu nowego pracodawcy, co nie jest łatwe. Jednocześnie jego dalszy pobyt w Katalonii generuje ogromne koszty. Miałby on bowiem za ten sezon otrzymać pensję w wysokości pomiędzy 12 a 16 milionów euro. To wielkie obciążenie budżetu, na które FC Barcelona nie może sobie pozwolić.

Władze klubu są na tyle zdesperowane, że zaproponowały nawet przedwczesne zakończenie współpracy i rozwiązanie umowy. Lenglet otrzymałby wówczas dowolność w kwestii wyboru nowej drużyny. Zawodnik nie przyjął jednak tej oferty.

Jedną z opcji dla Lengleta może stać się Olympique Lyon. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, wypożyczenie jak i rozwiązanie kontraktu. FC Barcelonie zależy przede wszystkim na zaoszczędzeniu pieniędzy, które są przeznaczone na jego wynagrodzenie.

