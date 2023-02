PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Hiszpański AS informuje, że FC Barcelona i Ousmane Dembele postawili przed sobą jasny cel, by reprezentant Francji wrócił po kontuzji na ligowy klasyk z Realem Madryt, który odbędzie się w drugiej połowie marca.

Dembele doznał kontuzji w meczu z Gironą

Francuz będzie pauzował przez kilka tygodni

Barcelona chce, aby wrócił na ligowy mecz z Realem Madryt

Barcelona wierzy w powrót Dembele na El Clasico

Gwiazda Barcelony, Ousmane Dembele, był w świetnej formie, kiedy doznał kontuzji podczas meczu La Liga z Gironą. Od tego czasu spekulowano na temat jego potencjalnego terminu powrotu do gry, a doniesienia sugerowały, że reprezentant Francji może zostać wykluczony z gry na pięć do sześciu tygodni.

Teraz Javi Miguel z AS informuje, że sztab medyczny Barcelony i sam Dembele celują w powrót na El Clasico przeciwko Realowi Madryt na Camp Nou, które odbędzie się 19 marca.

Dembele na pewno opuści dwa najbliższe hitowe mecze w Lidze Europy, w których Duma Katalonii będzie rywalizować z Manchesterem United. Będzie niedostępny także w starciu półfinałowym Pucharu Króla, w którym blaugrana na 2 marca zagra z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

Real Madryt gotowy wydać 40 mln euro na środkowego obrońcę Real Madryt wygląda na to, że ma plan związany z pozyskaniem kolejnego młodego zawodnika. Na celowniku Los Blancos znalazł się Robert Renan. Informacje w sprawie przekazał dziennikarz Caique Silva. Robert Renan może kontynuować karierę w La Liga Real Madryt dał się poznać w ostatnim czasie z konsekwentnego stawiania na młodych zawodników. Hiszpański klub pozyskiwał między Czytaj dalej…

Zgodnie z zapowiedziami pierwszy okres powrotu Dembele do pełnej sprawności fizycznej to specjalne zabiegi rehabilitacyjne, a następnie powrót na boisko i stopniowe zwiększanie obciążenia podczas treningów, co z czasem umożliwi mu dołączenie do kolegów z drużyny.

Zobacz również: FC Barcelona, Real Madryt i Juventus wciąż pracują nad utworzeniem Superligi