PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Marco Asensio ma problemy mięśniowe i wiele wskazuje na to, że nie będzie zdolny do gry w meczu z egipskim Al-Ahly w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Inne źródła twierdzą, że Hiszpan wybiegnie na boisko dzisiaj wieczorem.

Marco Asensio podobno narzeka na problemy mięśniowe

Pojawiają się sprzeczne doniesienia mediów w tej sprawie

Nie wiadomo, czy 27-latek będzie dziś zdolny do gry z Al-Ahly

Real Madryt bez Asensio w półfinale KMŚ?

Wiele wskazuje na to, że Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z Marco Asensio w spotkaniu z Al-Ahly w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że Real Madryt zagra z egipskim zespołem na Stade Moulay Abdallah w Rabacie już dzisiaj o godzinie 20:00. Turniej rozgrywany jest w Maroku. Według dziennika “MARCA”, Los Blancos będą musieli radzić sobie bez Marco Asensio.

27-letni skrzydłowy ma mieć problemy z mięśniem czworogłowym lewego uda. Co ciekawe, “The Athletic” informuje z kolei, że Hiszpan jest zdolny do gry, więc musimy poczekać na oficjalną informację ws. ewentualnego urazu 35-krotnego reprezentanta La Furia Roja. Carlo Ancelotti może mówić o sporym pechu, ponieważ byłaby to kolejna kontuzja w obozie mistrza Hiszpanii.

W tym momencie do gry zdolni nie są Thibaut Courtois, Karim Benzema, Eder Militao, Ferland Menndy, Lucas Vazquez oraz Eden Hazard. Niewykluczone, iż dzisiejszego wieczoru swoją szansę otrzyma Mariano Diaz, który w ataku miałby stworzyć tercet wraz Viniciusem Juniorem oraz Rodrygo Goesem.

Marco Asensio, który walczy o przedłużenie kontraktu z Realem Madryt, w 26 meczach obecnego sezonu zdobył 4 bramki i zaliczył 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro.

Czytaj więcej: