IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zdołał rozbić niedawnego lidera La Ligi, Gironę (3:0)

Tym samym Królewscy wyprzedzili rywala z Katalonii na szczycie tabeli

Carlo Ancelotti był zachwycony postawą defensywy w tym spotkaniu

“Kontrolowaliśmy sytuację w fazie defensywnej”

Real Madryt miał w sobotę mieć wielkie problemy w starciu z Gironą. Zespół z Katalonii niespodziewanie był wówczas liderem La Ligi i straszył swym potencjałem ofensywnym. Ostatecznie, jednak, Królewscy wygrali gładko 3:0. Carlo Ancelotti po zakończeniu spotkania zwrócił uwagę, w czym ostatnio poprawił się jego zespół.

– Drużyna sprawiła się dobrze. To był w naszym wykonaniu solidny i mocny mecz. Wiedzieliśmy, jakie obrażenia może zadać nam Girona. Grają dobry futbol. My zraniliśmy ich, gdy tylko mogliśmy, a także kontrolowaliśmy sytuację w fazie defensywnej. Solidność to najważniejsza rzecz w takich spotkaniach – uważa włoski szkoleniowiec.

Teraz, gdy Królewscy znów są na szczycie tabeli ligowej, mogą skupić się na rozgrywkach europejskich. We wtorek czeka ich wyjazdowe starcie z SSC Napoli.

Zobacz też: Postecoglou zaskakuje. “Nigdy nie byłem fanem VAR-u”.

SSC Napoli Real Madryt 2.65 3.60 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2023 09:27 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin