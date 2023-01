fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti został wybrany najlepszym klubowym trenerem 2022 roku według IFFHS. Pod wodzą włoskiego szkoleniowca Real Madryt wygrał mistrzostwo La Liga i Ligę Mistrzów w minionych 12 miesiącach.

Przełom grudnia i stycznia to zwykle czas rozstrzygnięć różnych plebiscytów

Carlo Ancelotti został wybrany właśnie najlepszym klubowym trenerem według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu

Włochowi udała się ta sztuka po raz trzeci w karierze

Ancelotti najlepszym z najlepszych

Carlo Ancelotti swoją kolejną przygodę w Realu Madryt może zaliczyć do udanych. W trakcie minionego weekendu co prawda Królewscy zaliczyli wpadkę, przegrywając z Villarreal (1:2). Ogólnie jednak weryfikacja Ancelottiego jest na plus.

Ancelotti właśnie został wybrany przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) najlepszym trenerem minionego roku. Włoch wygrał tę nagrodę po raz trzeci w karierze.

Za plecami Ancelottiego znalazł się Josep Guardiola z Man City, a trzeci był Walid Regragui, który jest selekcjonerem reprezentacji Maroka, ale także odpowiada za rezultaty Wydad AC. 47-latek po raz pierwszy znalazł się w tego typu zestawieniu w najlepszej trójce.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Juergen Klopp (Liverpool), Jose Mourinho (AS Roma), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt), Unai Emery (Sevilla / Aston Villa) i Droval Junior (Ceara / Flamengo).

Warto nadmienić, że na liście nominowanych był także Czesław Michniewicz, który na mundialu w Katarze przyczynił się do tego, że reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat wywalczyła awans do fazy pucharowej. Biało-czerwoni zakończyli udział na mistrzostwach świata w 1/8 finału, przegrywając z Francją.

