IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt szykuje wymianę pokoleniową w drużynie

Dlatego Luka Modrić stracił miejsce w podstawowym składzie

Ancelotti przyznaje, że Chorwat nie jest zadowolony

Real Madryt. Ancelotti szczerze o Luce Modriciu

Real Madryt w ostatnich oknach transferowych sprowadził wielu młodych i jakościowych pomocników. Do drużyny trafili m.in. Camavinga, Tchouameni i Bellingham. W ten sposób coraz mniej minut otrzymują starzy wyjadacze – Toni Kroos i Luka Modrić. Carlo Ancelotti przyznał, że Chorwat nie jest zadowolony ze swojej pozycji.

– Rozmawiam z nim codziennie i widzę zawodnika, który oczywiście nie jest zadowolony z tego, że nie gra, ale mimo to utrzymuje wysoką motywację i entuzjazm, aby wnieść coś do zespołu. To, co wnosi w szatni, nikt nie może wnieść. To charyzma, którą zaraża swoich kolegów z drużyny. Doskonale rozumiem, że brak gry na niego wpływa – twierdzi Ancelotti.

– Czy odejdzie w styczniu? Nie sądzę, że to zrobi. Nie myśli o tym i jesteśmy z niego zadowoleni – skomentował Włoch.