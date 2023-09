Arda Guler nie ma łatwego początku w Realu Madryt. Zawodnik wciąż nie zadebiutował przez dręczące go kontuzje. Carlo Ancelotti odniósł się do problemów zdrowotnych zawodnika.

Arda Guler ma trudny początek w Realu Madryt

18-latek ledwo wyleczył poprzednią kontuzję, a już doznał kolejnej

Pomocnik zmaga się z urazem lewego mięśnia prostego uda

Problemy zdrowotne piłkarza skomentował Carlo Ancelotti

Ancelotti skomentował problemy zdrowotne Ardy Gulera

Arda Guler nie ma łatwego początku w ekipie Realu Madryt. 18-letni pomocnik najpierw nabawił się kontuzji łąkotki, która wykluczyła go z gry na miesiąc, a teraz doznał kolejnego urazu.

Football Espana informuje, że ​​18-latek będzie dostępny dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Real Madryt będzie pozbawiony Gulera podczas meczów z Gironą, Napoli i Osasuną. Na temat podopiecznego wypowiedział się Carlo Ancelotti.

– To nie pech. Na ostatniej sesji treningowej strzelił ostatniego gola, zbadali go i miał niewielką kontuzję. On jest smutny. Wyzdrowiał po problemie z łąkotką. Nie jest to bardzo poważna sprawa, ale uniemożliwia mu grę na ten moment – skomentował Ancelotti.