Carlo Ancelotti zachwycony formą Jude’a Bellinghama

Real Madryt pewnie pokonał Osasunę 4:0 w dziewiątej kolejce LaLiga. Kolejne kapitalne zawody rozegrał Jude Bellingham, który od początku sezonu w 10 meczach zdobył już 10 bramek. Anglik trafił do siatki w 9. i 54. minucie. Carlo Ancelotti jest zachwycony formą nowego nabytku.

– Jest bardzo zaangażowany w grę w ataku, ponieważ nie ma ustalonej pozycji. To był zaskakujący początek sezonu pod każdym względem. Nikt nie spodziewał się takiego poziomu pod względem bramek – mówił Włoch.

– On (Jude) jest bardzo dobry. Nie ma większego znaczenia, co mówimy. Real Madryt ma szczęście, że pozyskał spektakularnego zawodnika. Ja, jako trener, jestem bardzo szczęśliwy. Nie ma znaczenia, czy on jest najlepszy czy nie. Jesteśmy wszyscy są bardzo szczęśliwi. Zapominamy, że ma 20 lat. Jest bardzo dojrzały i bardzo szybko się uczy. Jest bardzo szczęśliwy i cieszy się chwilą, ale zawsze twardo stąpając po ziemi z wielką powagą i profesjonalizmem – dodał.