Jude Bellingham nie wystąpił w dwóch poprzednich meczach Realu Madryt

Anglik wciąż pauzuje na skutek urazu barku, który odniósł w starciu z Rayo Vallecano

Carlo Ancelotti przekazał nowe wieści na temat stanu zdrowia gwiazdora

Bellingham na boisko wróci dopiero po przerwie reprezentacyjnej

Jude Bellingham od początku sezonu jest najjaśniejszą postacią ofensywy Realu Madryt. To od jego bramek w głównej mierze uzależnione były wyniki całej drużyny, która nie radziła sobie dotychczas najlepiej. Anglik zabłysnął również przy okazji swojego debiutanckiego El Clasico, kiedy to dwukrotnie trafił do siatki.

Aktualnie Królewscy muszą radzić sobie bez swojej nowej gwiazdy. Bellingham w starciu z Rayo Vallecano doznał urazu barku. Choć jego problemy zdrowotne nie wydawały się wówczas poważne, opuścił dwa kolejne spotkania. Carlo Ancelotti zdradził, że pomocnik pojedzie teraz na zgrupowanie reprezentacji Anglii, natomiast nie spodziewa się, aby zagrał w tym czasie chociażby jeden mecz.

– Poleci na zgrupowanie reprezentacji Anglii. Zostanie tam zbadany. Myślę, że szybko do nas wróci. Skoro nie zagrał z Valencią, to nie może też wystąpić w kadrze. Bellingham będzie musiał wykonać specyficzną pracę, by wzmocnić bark. Zrobi to w najbliższych tygodniach. Może wrócić do gry po przerwie reprezentacyjnej – zapewnia włoski szkoleniowiec.

