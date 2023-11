IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Güler ma dużego pecha na początku swojego pobytu w Realu Madryt

18-latek ledwo co wyleczył się z jednej kontuzji, a już doznał kolejnej

Pomocnik zmaga się z problemem mięśniowym

Carlo Ancelotti: Arda Güler znów kontuzjowany

Real Madryt może być rozczarowany początkiem przygody Ardy Gülera z klubem. 18-letni turecki talent wciąż nie zdążył zadebiutować przez powtarzające się kontuzje.

Wydawało się, że wszystko jest już na dobrej drodze. Piłkarz miał wystąpić w meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem Braga. Ostatecznie do tego nie doszło. Carlo Ancelotti zdradził tego przyczyny na konferencji prasowej przed meczem z Valencią.

– Niestety Güler coś poczuł. Przed meczem z Bragą wydawało się, że to nic takiego, ale dalej go to niepokoi. To nic poważnego, ale zawodnik jest przygnębiony, bo chce grać. To mały krok w tył, to nie jest nawrót starej kontuzji, mamy całą przerwę, by go wyleczyć – powiedział Włoch.

– Güler to bardzo utalentowany zawodnik, jego przyszłość zapowiada się pięknie. Rozumiem, że zawodnik jest rozczarowany ze względu na trzecią kontuzję, ale to tylko problem mięśniowy. Jego przyszłość nie stoi pod znakiem zapytania, to tylko chwila – ocenił Ancelotti.

Jak poinformował Guillermo Rai z The Athletic, nowa kontuzja Ardy Gulera oznacza dla niego około 30 dni przerwy.

