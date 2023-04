Szkoleniowiec Realu Madryt Carlo Ancelotti nie ukrywa niezadowolenia z tego, w jaki sposób system VAR jest aktualnie wykorzystywany. Zdaniem Włoch ma to miejsce zbyt często.

Carlo Ancelotti jest jednym z trenerów, któremu nie podoba się sposób stosowania systemu VAR

Włoch uważa, że wykorzystanie VAR poszło zbyt daleko i ma to miejsce zbyt często

Ancelotti zwrócił również uwagę na możliwość zastosowania w piłce efektywnego czasu gry

Ancelotti o systemie VAR

Carlo Ancelotti uważa, że założenia przy wprowadzeniu systemu VAR był inne. Według szkoleniowca Realu Madryt VAR zbyt często ingeruję w grę, co również przekłada się na zmniejszenie efektywnego czasu gry. Zdaniem włoskiego trenera potrzebne są zmiany w tej materii.

– Prawdę mówiąc, nie jestem zbyt zadowolony z tego, jak VAR jest stosowany. W tej chwili przejął on decyzje sędziowskie, jest używany zbyt często. Został wprowadzony po to, aby naprawiać jasne i oczywiste błędy, ale teraz analizowana jest każda sytuacja. Trzeba to nieco zmienić. Wciąż jest wiele zamieszania z rękami – powiedział Ancelotti w wywiadzie dla Rai Radio 1.

Włoch przyznał również, że rozważyłby wprowadzenie do piłki zmian mających na celu zwiększenie realnego czasu gry. – Może pojawić się pomysł wykorzystania efektywnego czasu gry – dodał Włoch.

