W sobotę Real Madryt jeszcze mocniej oddalił się od mistrzowskiego tytułu. Szkoleniowiec Carlo Ancelotti nie zamierza się jednak poddawać i zapowiedział, że jego zespół będzie walczyć do samego końca. Teraz jednak skupia się na czekającym go w tym tygodniu pojedynku z Barceloną w półfinale Pucharu Króla.

Real Madryt zremisował 1:1 z Atletico w sobotnim meczu ligowym. Strata Królewskich do Barcelony po tej kolejce może wzrosnąć do 10 punktów

Carlo Ancelotti nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii w tym sezonie została już rozstrzygnięta

Królewscy obecnie skupiają się na półfinałowym meczu z Barceloną w ramach Pucharu Króla, który rozegrany zostanie już w czwartek

Real Madryt będzie walczył do końca

W sobotę Królewscy podzielili się punktami z Atletico w derbowym spotkaniu. Mecz zakończył się remisem 1:1. Po tym spotkaniu strata Realu Madryt do prowadzącej Barcelony wynosi 7 punktów, ale w przypadku zwycięstwa Dumy Katalonii nad Almerią w niedzielny wieczór wzrośnie już do 10 punktów. Carlo Ancelotti nie uważa jednak, aby sprawa tytułu była już rozstrzygnięta.

– To nie jest pożegnanie z szansami na wygranie La Liga. Sytuacja jest teraz bardziej skomplikowana niż była przed tym meczem, ale musimy walczyć do końca. Teraz najważniejszy jest dla nas puchar, ponieważ to następny mecz. Tutaj jesteśmy bardzo blisko tytułu. Od jego zdobycia dzieli nas tylko 270 minut – powiedział Ancelotti nawiązując do czekającego jego zespół meczu z Barceloną.

Włoch zapytany jak drużyna będzie przygotowywać się do czwartkowego spotkania odpowiedział: – W niedzielę odpoczywamy. Do treningów wrócimy w poniedziałek, a we wtorek będziemy pracować nad taktyką, aby dobrze przygotować się do meczu i być w czwartek w najlepszej formie.

Ancelotti nie ukrywa również, że jego zespół nie jest aktualnie w najlepszej formie fizycznej. – To całkiem normalne, że nie jesteśmy w pełni sił, ponieważ to 17 mecz w ciągu 50 dni, od 30 grudnia – zwrócił uwagę włoski szkoleniowiec.

Pierwsze spotkanie 1/2 finału Pucharu Króla, w którym Real Madryt zmierzy się z Barceloną rozegrane zostanie 2 mara (czwartek) o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się na Santiago Bernabeu. W rewanżu na Camp Nou obie drużyny spotkają się 5 kwietnia.

