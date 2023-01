PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

W niedzielę Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną w meczu o Superpuchar Hiszpanii. Carlo Ancelotti stanie przed szansą wywalczenia swojego ósmego trofeum w roli szkoleniowca Królewskich.

Ancelotti wypowiedział się przed meczem z Barceloną

Szkoleniowiec skomentował między innymi sytuację kadrową Realu

Początek meczu o godzinie 20:00

Real i Barcelona powalczą o Superpuchar Hiszpanii

– Wszystkie tytułu są ważne dla klubu. Puchary dają motywację i większą pewność siebie, wpływają też na lepszą atmosferę w drużynie. Powalczymy o to trofeum – przyznał Carlo Ancelotti.

Zdecydowanie bardziej głodna sukcesu jest FC Barcelona, ale szkoleniowiec Realu Madryt nie zgadza się z tą teorią. – Nasi piłkarze mają odpowiednią mentalność, dzięki której nigdy nie będą nasyceni triumfami. Niektórzy z nich wygrywają już od 2013 roku i nadal mają wielkie pragnienie sukcesu. Podchodząc do meczu nie skupiamy się jednak na pucharze, ale na samym spotkaniu. Chcemy się do niego przygotować jak najlepiej i je wygrać.

Niedzielny mecz o Superpuchar Hiszpanii będzie drugim El Clasico w obecnym sezonie. Obie ekipy pierwszy raz spotkały się 16 października w La Liga, a starcie zakończyło się pewnym zwycięstwem Realu Madryt 3:1.

– Nie ma jasnego sposobu na pokonanie Barcelony. Przeciwko nim należy rozegrać kompletne spotkania w defensywie i ofensywie. Trzeba dobrze zarządzać meczem i bardzo ważna jest umiejętność wyjścia spod pressingu. Jak widać na sukces składa się wiele elementów – przyznał Ancelotti.

Szkoleniowiec odniósł się także do sytuacji kadrowej Realu Madryt. – Benzema wrócił i to daje nam dużo pewności siebie. Widzę u niego dużą motywację. Martwić mogą kontuzję, ale poza Alabą, Tchouamenim i Vazquezem wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Myślę, że podejdziemy do meczu w dobrej dyspozycji – przekonywał Włoch.

