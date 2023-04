Carlo Ancelotti narzeka na terminarz Realu. Szkoleniowiec Królewskich uważa, że obecnie zawodnicy muszą rozgrywać zbyt wiele meczów w krótkim czasie, a to negatywnie odbija się na zdrowiu zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real w trzy dni zagra dwa ważne mecze

6 maja Królewscy zmierzą się w finale Pucharu Króla, a trzy dni później w półfinale Ligi Mistrzów

Na napięty terminarz narzeka Carlo Ancelotti

Ancelotti poruszył problem napiętego terminarzu

Real Madryt awansował do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie 9 maja zmierzy się z Manchesterem City. Jednak trzy dni wcześniej Królewscy rozegrają inne ważne spotkanie. W finale Pucharu Króla rywalizować będą z Osasuną.

Natłok ważnych meczów w krótkim odstępie czasu nie podoba się Carlo Ancelottiemu. – Taki terminarz nie ma sensu. Jest zbyt wiele meczów w krótkim odstępie. Nadszedł czas, by zadbać o zdrowie zawodników. Są najważniejszą częścią futbolu, ale każdy myśli o sobie: liga myśli o sobie, federacja myśli o sobie, FIFA myśli o sobie, UEFA myśli o sobie. To nie jest dobre dla piłki nożnej. To nie jest w porządku. Coś musi się zmienić. Jest za dużo meczów – przyznał szkoleniowiec Realu Madryt.

Real wciąż rywalizuje na trzech frontach. Choć szanse na dogonienie Barcelony w La Liga nie są zbyt duże, Królewscy wierzą w zdobycie dwóch pucharów, jednak napięty terminarz z pewnością nie pomaga.

