Alemany coraz bliżej nowego klubu. Zostanie w Hiszpanii

Mateu Alemany we wrześniu zakończył pracę w FC Barcelonie. Pierwotnie miał związać się z Aston Villą, lecz najprawdopodobniej zostanie w Hiszpanii. Aktualnie trwają negocjacje z Atletico Madryt.

fot., Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Mateu Alemany

Mateu Alemany jest coraz bliżej powrotu do pracy

We wrześniu 2023 roku zakończyła się jego przygoda z FC Barceloną

Niewykluczone, że od stycznia 2024 roku będzie współpracował z Atletico Madryt

Były działacz Barcelony zostanie w Hiszpanii

Mateu Alemany od marca 2021 roku pracował w FC Barcelonie na stanowisku dyrektora sportowego. Wspólnie z prezydentem Joanem Laportą sprawnie przeszedł przez największy kryzys finansowy, skutecznie wzmacniając przy tym zespół i wracając na szczyt hiszpańskiej La Ligi.

Działacz odszedł z Dumy Katalonii we wrześniu 2023 roku. Jego drogi z klubem miały się rozejść nieco wcześniej, gdyż wydawało się, że podpisze kontrakt z Aston Villą, gdzie tworzony jest niezwykle ambitny projekt. Alemany był zainteresowany współpracą z Unaiem Emerym, lecz finalnie nie złożył podpisu pod dokumentami. Nie zmieniło to jego poglądu na przyszłość na Camp Nou, dlatego ostatecznie do rozstania doszło.

Gerard Romero przekonuje, że Alemany jest coraz bliżej powrotu do pracy w nowym klubie. Trwają bowiem negocjacje na temat warunków pracy w Atletico Madryt. Jego kadencja miałaby rozpocząć się w styczniu 2024 roku.

