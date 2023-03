fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Jordi Alba wspomina rozstanie Leo Messiego z FC Barceloną

Hiszpan przyznaje, że był to dla niego bardzo trudny okres

Defensor nie wie, dlaczego ostatecznie obie strony zakończyły współpracę

Alba tęskni za Messim

W 2021 roku doszło do historycznego rozstania Leo Messiego z FC Barceloną, gdzie grał od początku swojej seniorskiej kariery. Argentyńczyk chciał dogadać się z klubem w sprawie kontynuowania współpracy, ale na przeszkodzie stanęły problemy finansowe, w których znalazła się Blaugrana. Ostatecznie 35-latek wylądował w Paris Saint-Germain, gdzie gra do dziś.

Jordi Alba, prywatnie przyjaciel Messiego, wspomina jego pożegnanie z Dumą Katalonii. Obrońca przyznaje, że był to dla niego bardzo trudny okres.

– To był dla mnie okropny czas. W dniu, w którym zostało to ogłoszone, rozmawiałem z nim rano i powiedział mi, że przyjeżdża z Ibizy, aby złożyć podpis. Widziałem wiadomości z moją żoną i nie wierzyłem.

– To było trudne, ponieważ mamy świetne relacje. Nie mogłem uwierzyć, że Leo opuszcza Barcelonę. Zadzwoniłem do niego i powiedział mi, że nic się już nie da zrobić. Nie wchodziłem w szczegóły, bo tylko on i klub wiedzą, co się stało.

– Nie wiem, dlaczego nie mógł zostać. Jest wiele pytań, które można sobie zadać, ale ja nie mam odpowiedzi. Wiem, że miał trudny okres, kiedy odszedł. Nie rozmawialiśmy o tym więcej – wspomina Alba.

Zobacz również: Prezydent Bayernu o transferze napastnika: mamy wystarczająco dużo pieniędzy