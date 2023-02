PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona po 19. kolejkach Primera Division ma na swoim koncie już 50 punktów. Jak podkreślają dziennikarze katalońskiego Sportu, tylko raz w historii blaugrana nie sięgnęła po mistrzowski tytuł w takiej sytuacji.

Barcelona z 50 pkt po 19. kolejkach La Liga

Do tej pory Duma Katalonii pięciokrotnie osiągała taki rezultat

Tylko raz nie wygrała mistrzostwa

Barcelona na autostradzie do mistrzostwa

W środę FC Barcelona po widowiskowym meczu pokonała Real Betis 2:1. Strzelanie w tym meczu rozpoczął Raphinha, który dał prowadzenie Katalończykom w drugiej części gry. W końcówce drugą bramkę dla blaugrany dołożył Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku po trzech meczach zawieszenia. Zespół Xaviego mógł skończyć ten mecz z czystym kontem, ale w 85.minucie Kounde strzelił bramkę samobójczą.

Barcelona po 19. kolejkach La Liga uzbierała już 50 punktów. Tylko pod wodzą „Taty” Martino Katalończycy zakończyli znakomitą pierwszą rundę w sezonie 2013/14 z takim wynikiem, ale to Atletico Madryt ostatecznie wygrało rozgrywki ligowe z 90 punktami mając trzy oczka przewagi nad drugą blaugraną. O losach tytuł rozstrzygnęła wtedy ostatnia kolejka i bezpośrednia rywalizacja obu zespołów, która zakończyła się remisem 1:1.

W pozostałych czterech przypadkach zawsze kończyło się to wygraniem mistrzostwa przez ekipę z Camp Nou. Łącznie do tej pory miało to miejsce pięć razy w sezonach 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14 i 2017/18.

Taki wynik Katalończyków w obecnym sezonie może jednak zaskakiwać, ponieważ przed pierwszym meczem mało kto wierzył w takie osiągnięcie. Dziennikarze Sportu podkreślają, że to efekt solidnej gry obronnej oraz dobrej organizacji w ofensywie, a także indywidualnych umiejętności zawodników – w szczególności Roberta Lewandowskiego.

