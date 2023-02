fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik doznał kontuzji pod koniec stycznia

Polski napastnik miał szybko wrócić do gry, ale jego absencja się przedłuża

Massimiliano Allegri poinformował, że do składu Juventusu wróci dopiero przerwie reprezentacyjnej

Milik opuści debiutanckie zgrupowanie Santosa?

Mnożą się problemy w polskiej kadrze przed startem eliminacji do Mistrzostw Europy. Pod koniec stycznia Arkadiusz Milik doznał kontuzji, która nie wydawała się zbyt poważna. Fatalne wieści w tej sprawie przekazał natomiast Massimiliano Allegri.

– Z wyjątkiem Arkadiusza Milika, który wróci do nas po przerwie na mecze reprezentacji, wszyscy czują się w porządku – przekazał włoski szkoleniowiec.

W rywalizacji z Monzą Milik uszkodził mięsień lewego uda. Uraz okazał się na tyle poważny, że Polak stracił cały miesiąc, a do gry może wrócić dopiero w kwietniu. Allegri w swoim komunikacie nie wykluczył wyjazdu Milika na zgrupowanie reprezentacji Polski, choć wiele wskazuje na to, że zabraknie go w meczach eliminacyjnych z Czechami i Albanią.

Juventus bez Milika będzie musiał sobie radzić w jeszcze przynajmniej sześciu spotkaniach. Przed przerwą reprezentacyjną “Stara Dama” zmierzy się z Torino, AS Romą, Sampdorią, Interem Mediolan, a także rozegra dwumecz z Freiburgiem w Lidze Europy.

