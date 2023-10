Ekspert nie gryzie się w język. “My jesteśmy reprezentacją przypadkową”

Reprezentacja Polski podzieliła się punktami z Mołdawią (1:1), co komplikuje sytuację Biało-Czerwonych w eliminacjach do EURO 2024. Artur Wichniarek, były piłkarz, a obecnie ekspert Kanału Sportowego nie zostawił suchej nitki na podopiecznych Michała Probierza.

IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Polska - Mołdawia

Polacy skompromitowali się w spotkaniu przeciwko Mołdawianom

Biało-Czerwoni zremisowali z niżej notowanym rywalem i dopisali do swojego dorobku tylko punkt

Artur Wichniarek przyznał, że jesteśmy reprezentacją przypadkową

“Tego się nie oszuka, tym bardziej w piłce reprezentacyjnej”

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Mołdawią w meczu kwalifikacji do mistrzostw Europy 2024. To oznacza, że Biało-Czerwoni mają już iluzoryczne szanse na bezpośredni awans. Ekspert “Kanału Sportowego” Artur Wichniarek surowo ocenił występ naszej kadry.

– Tak się grać nie da. Piłka nożna to prosta gra, ale nienawidzi przypadków. My jesteśmy reprezentacją przypadkową. Jedna akcja nam wyjdzie, sześć następnych nam nie wyjdzie. U nas jest granie od przypadku do przypadku – powiedział Artur Wichniarek w “Kanale Sportowym”.

– Jak ocenić Patryka Pedę? Dlaczego nie powołujesz piłkarzy z Serie C? Właśnie dlatego, bo ich się nie da brać. Jeśli gra w Serie C, to ma taki poziom. Tego się nie oszuka, tym bardziej w piłce reprezentacyjnej. To jest niestety fakt. To jest niezaprzeczalne. Patryk Dziczek? Dzisiaj pokazał, że na razie to nie jest ten poziom – dodał były zawodnik Arminii Bielefeld.