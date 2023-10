Wichniarek grzmi po meczu z Wyspami Owczymi. “Ludzie, tego nie dało się oglądać

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski dość pewnie pokonała Wyspy Owcze 2:0

Styl gry Biało-czerwonych nie był porywający

Ostro występ Polaków ocenił Artur Wichniarek

Artur Wichniarek ostro ocenił występ reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0 w szóstej kolejce eliminacji do Euro 2024. Był to debiut selekcjonera Michała Probierza. Polacy zagrali solidnie, ale swoją grą nie porwali kibiców. To dość martwiące, patrząc na klasę przeciwnika oraz fakt, że Farerzy przez dłuższą część drugiej połowy grali w osłabieniu. Bezlitośnie o Biało-czerwonych wypowiedział się Artur Wichniarek, były kadrowicz.

– Wygraliśmy po meczu lekko półśmiesznym. Jest 1:0 i co się dzieje później? 53 do 47 procent posiadania piłki na rzecz Polski, ale my nie gramy z Niemcami, Portugalią tylko z Wyspami Owczymi, gdzie po raz kolejny naszym jedynym sposobem na rozgrywanie akcji ofensywnych była długa laga. Nawet rywale nie grali tak często długą lagą jak my – mówił w Kanale Sportowym.

– Ile razy zapressowaliśmy gospodarzy na ich połowie? To oni nas pressowali. Ludzie, tego nie dało się oglądać. Wynik tak, zapomnijmy o tym meczu. Nie oceniajmy nikogo. Zaczniemy oceniać po Mołdawii! – dodał rozgoryczony Wichniarek.