Tomaszewski o mrocznych czasach w polskiej piłce. “Do zmiany nie dojdzie”

Polski Związek Piłki Nożnej ostatnio były krytykowany z różnych stron. Wpływ na taki obrót wydarzeń była obecność Mirosława Stasiaka w samolocie, którym reprezentacja Polski udała się do Mołdawii na spotkanie eliminacji do Euro 2024. Były piłkarz i działacz piłkarski został skazany za korupcję w polskiej piłce i do 2026 roku nie może pełnić żadnej funkcji w strukturach polskiej piłki. Do całej afery, która obiegła ostatnio media, ustosunkował się Jan Tomaszewski w audycji "Futbolownia" na kanale Super Espress Sport na platformie YouTube.