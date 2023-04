Pressfocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Jacek Kurowski z redakcji TVP Sport przeprowadził obszerny wywiad z Fernando Santosem

W trakcie rozmowy z selekcjonerem reprezentacji Polski pojawiło się pytanie o opinię na temat Ekstraklasy

Trener przyznał, że nie postrzega polskiej ligi za zbyt mocną na tle pozostałych lig europejskich

Fernando Santos ocenił jakość Ekstraklasy

W piątek TVP Sport opublikowało nagranie z wywiadu z Fernando Santosem, który był gościem Jacka Kurowskiego. Selekcjoner reprezentacji Polski poruszył wiele kwestii, w tym jakość Ekstraklasy. Trener podkreślił, że w najbliższym czasie planuje obejrzeć z wysokości trybun kilka spotkań polskiej ligi.

Na pierwsze dwa mecze w roli trenera Polaków Fernando Santos zdecydował się powołać tylko trzech zawodników z Ekstraklasy. Portugalczyk między słowami dał do zrozumienia, że nie jest ona zbyt mocna.

– W pierwszej kolejności musimy określić charakterystykę ligi. Atmosfera jest fantastyczna, a stadiony kapitalne. Ale proszę mi wybaczyć, polska liga… Z jakiegoś powodu jest na 24. miejscu w rankingu – stwierdził trener.

Santos zdefiniował 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 polskiej piłki❗️



Rozmowa Jacka Kurowskiego z Fernando Santosem już o 𝟏𝟗:𝟑𝟎 w TVP Sport 👉 https://t.co/a8VAR0jq8b pic.twitter.com/JOz59H9LGA — TVP SPORT (@sport_tvppl) April 28, 2023

– Niech kluby mi wybaczą, ale mówię to, co myślę. Polska liga ma wiele ograniczeń. Nie chcę nikogo krytykować. To, co jest dobre w polskiej piłce, to trenerzy, którzy dobrze pracują. Gdy oglądam mecze, to widzę, że piłkarze wiedzą, co mają robić – dodał Portugalczyk.

W czerwcu biało-czerwoni rozegrają dwa kolejne spotkania pod wodzą Fernando Santosa. Najpierw zagrają towarzysko z Niemcami, a później zmierzą się w eliminacjach do EURO z reprezentacją Mołdawii.

