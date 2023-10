Reprezentacja Polski U21 remisuje ze Słowacją

Reprezentacja Polski do lat 21 w czwartek mierzyła się z rówieśnikami ze Słowacji w ramach meczu towarzyskiego. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 2:2. Gole dla Polski strzelali Aleksander Buksa oraz Kajetan Szmyt

PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Spotkanie rozpoczęło się bardzo źle dla naszej reprezentacji, bowiem już w 5. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Timotej Jambor. Jednak nasi reprezentacji bardzo szybko doprowadzili do wyrównania, a konkretnie Aleksander Buksa. Niestety zawodnicy Adama Majewskiego nie poszli za ciosem, co skrzętnie wykorzystali Słowacy, którzy podwyższyli prowadzenie na 2:1 za Nino Marcellego. Dalsza część pierwszej połowa nie toczyła się po myśli Polaków, głównie ataki przeprowadzali gospodarze, ale Kacper Tobiasz już nie musiał wyciągać piłki z własnej bramki.

W przerwie selekcjoner Adam Majewski dokonał aż trzech zmian, które miały zmienić oblicze meczu. No i po części ten plan wypalił, bowiem w 60. minucie do wyrównania doprowadził Kajetan Szmyt, na co dzień występujący w Warcie Poznań. Więcej goli kibice tego dnia nie obejrzeli. Spotkanie towarzyskie ostatecznie zakończyło się remisem 2:2.

Polacy już 17 października zmierzą się na stadionie w Stalowej Woli z rówieśnikami z Estonii. Będzie to trzecie starcie w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy U21, które odbędą się w 2025 roku na Słowacji.

Słowacja U21 – Polska U21 2:2

Jambor (5′), Marcelli (15′) – Buksa (8′), Szmyt (60′)