"Przekazałem Michałowi, że niestety nie dam rady pomóc, właśnie głównie ze względu na konflikt interesów między Superbetem i STS. Dodałem jednak, że jeśli w przyszłości ten konflikt się rozwiąże, to jestem do dyspozycji" - powiedział były reprezentant Polski dla "WP".

IMAGO / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jerzy Dudek

Jerzy Dudek zdecydował, że nie będzie mógł pomóc Michałowi Probierzowi

Były bramkarz odmówił propozycji selekcjonera ze względu na konflikt interesów

Nie wykluczył jednak, że w przyszłości się to zmieni

Na razie nie, ale

Michał Probierz w środę został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec od razu zaczął komponować swój sztab i zbierać współpracowników. Do pracy z kadrą zaproszony został m.in. Tomasz Kuszczak, Sebastian Mila i Jerzy Dudek. Ten ostatni jednak musiał odmówić ze względu na zobowiązania wobec bukmachera “Superbet”, o czym sam mówi w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Zdawałem sobie sprawę, że sprawa współpracy z Superbetem może pozostać ze sobą w konflikcie. A we wtorek wieczorem, gdy jasne już było, że Michał zostanie wybrany, to przekazałem Michałowi, że niestety nie dam rady pomóc, właśnie głównie ze względu na ten konflikt interesów. Dodałem jednak, że jeśli w przyszłości ten konflikt się rozwiąże, to jestem do dyspozycji – powiedział były reprezentant Polski dla “WP”.

Czytaj więcej: Ujawniono, ile może zarabiać Probierz. Santos bije go na głowę