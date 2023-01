PressFocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Były reprezentant Polski, Grzegorz Rasiak w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się na temat kandydatury Stevena Gerrarda na selekcjonera naszej kadry twierdząc, że Anglik jest trenerem wartym uwagi.

PZPN rozważa zatrudnienie Gerrarda w roli selekcjonera reprezentacji Polski

Grzegorz Rasiak uważa, że były gracz Liverpoolu jest trenerem wartym uwagi

Anglik dotychczas prowadził Glasgow Rangers oraz Aston Villlę

Gerrard kandydatem na nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej w dalszym ciągu poszukuje nowego selekcjonera. Według informacji przekazanych w ostatnich dniach przez Tomasza Włodarczyka na łamach Meczyki.pl, w ostatnim czasie nawiązano kontakt ze Stevenem Gerrardem, który od października znajduje się na trenerskim bezrobociu.

Gerrard jak dotąd prowadził dwa kluby w swojej trenerskiej karierze. Rozpoczął od trenowania Glasgow Rangers, z którym wywalczył mistrzostwo Szkocji i miał średnią ponad dwóch punktów na mecz. Później zaufała mu Aston Villa. W Premier League byłemu zawodnikowi Liverpoolu już tak dobrze nie poszło, ale miał okazję współpracować z dwoma reprezentantami Polski Janem Bednarkiem i Matty Cashem.

Grzegorz Rasiak, który miał okazję rywalizować na boisku przeciwko Gerrardowi uważa, że PZPN powinien poważnie przemyśleć jego kandydaturę. – Jeśli chodzi o warsztat trenerski, Gerrard przeszedł całą edukację. Ma umiejętności liderowania i jest bardzo pozytywną postacią. Ważne jest to, aby nowy trener kadry otrzymał kredyt zaufania. Trzeba rozważyć tę kandydaturę. To trener, który jest wart uwagi i PZPN powinien mocno nad nim pomyśleć – przyznał były reprezentant naszego kraju na łamach TVP Sport.

– Gerrard w ostatnich latach pracował w wielkich klubach. Jerzy Dudek na pewno odpowiednio by go zarekomendował. Anglik zrobiłby wszystko, żeby osiągnąć sukces z naszą kadrą. W Aston Villi poszło mu nie najlepiej. Gerrard ma ogromną charyzmę, doskonale zna boisko, złapał doświadczenie trenerskie. Jest na fali wznoszącej, a to też powinno odgrywać ważną rolę – dodał Rasiak.

