PZPN znów naraził się na gniew kibiców, znane ceny biletów na mecz Polska – Mołdawia

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra na PGE Narodowym spotkanie w ramach eliminacji do Euro 2024 z Wyspami Owczymi. Z kolei w październiku na drodze Biało-czerwonych stanie w Warszawie mołdawska ekipa. Znane są już ceny biletów na to starcie.

Ujawnione zostały ceny biletów na spotkanie Polska – Mołdawia

Najtańsze wejściówki będą kosztować 120 złotych

Biało-czerwoni okazję do rewanżu za porażkę w Kiszyniowie będą mieć 15 października

PZPN nie zmienił cen biletów na kadrę

Reprezentacja Polski na razie męczy się w eliminacjach do Euro 2024. Mimo że w trakcie losowania los uśmiechnął się do Biało-czerwonych, to ostatecznie ekipa Fernando Santosa nie zachwyca w grupie E kwalifikacji do mistrzostw Europy.

Tymczasem światło dzienne ujrzała nowina na temat cennika biletów na mecz październikowy reprezentacji Polski z Mołdawią na PGE Narodowy. Jeśli ktoś liczył, że wejściówki będą tańsze, niż na starcie z Wyspami Owczymi, to może się rozczarować.

Najdroższe bilety wzdłuż linii bocznej boiska będą kosztować 240 złotych. Cena za wejściówkę II kategorii wyniesie 180 złotych. Tymczasem bilety na miejsca za bramkami będą kosztować 120 złotych. Opcją na lekką oszczędność mogą być wejściówki rodzinne, mające być w cenie 160 złotych (100+60).

W tabeli grupy E ekipa Fernando Santosa plasuje się aktualnie na czwartej pozycji z trzema oczkami. Do lidera, czyli reprezentacji Czech, Biało-czerwoni tracą cztery oczka.

