Probierz da szansę debiutantowi? “Mam nadzieję, że moje nazwisko jest zapisane w notesie selekcjonera”

Damian Michalski, obrońca Greuther Fürth, połączył się z kanałem Meczyki.pl w programie "International Level". Środkowy obrońca nie ukrywa, że ma minimalną nadzieję na powołanie do reprezentacji Polski.

Damian Michalski występuje w 2. Bundeslidze w Greuther Fürth

W tym sezonie środkowy obrońca zdobył już trzy bramki

Od kilku kolejek regularnie występuje w pierwszym składzie

Damian Michalski gotowy na reprezentację Polski?

Damian Michalski to były obrońca Wisły Płock, który od sierpnia 2022 roku występuje w niemieckim Greuther Fürth. Na poziomie 2. Bundesligi wystąpił już w 29 meczach. Co ciekawe, zdobył w nich 7 bramek. To bez wątpienia imponujący wynik, jak na środkowego obrońcę.

Ten sezon 25-latek rozpoczął jako rezerwowy. Jednak od trzech spotkań jest filarem drużyny. Michalski trzykrotnie wychodził w pierwszym składzie i zanotował dwa trafienia. Jak sam przyznał, Michał Probierz jeszcze się z nim nie kontaktował ws. powołania do reprezentacji Polski.

– Nie było kontaktu ze strony Michała Probierza. Czy powinienem zostać powołany? Nie mnie to oceniać, znam swoje miejsce w szeregu, ale mam nadzieję, że moje nazwisko jest zapisane w notesie selekcjonera – mówił na kanale Meczyki.pl.

– Uważam, że moja postawa w tym sezonie jest bardzo dobra – nie chodzi tylko o strzelone gole, ale też o pojedynki w defensywie, rozgrywanie piłki. Myślę, że to jest na dobrym poziomie, a może być na jeszcze lepszym – skomentował.

