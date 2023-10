Powrót bez punktów. Porażka młodzieżowej reprezentacji w Catanzaro

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Wiktor Matyjewicz oraz Daniele Montevago

Reprezentacja Polski U20 w piątek mierzyła się z rówieśnikami z Włoch w ramach rozgrywek Elite League

“Biało-Czerwoni” niestety nie zdołali wywieźć punktów z Catanzaro, przegrywając na trudnym terenie 0:1

Jedynego gola w tym meczu strzelił Filippo Terracciano, czyli zawodnik mający już doświadczenie w Serie A

Elite League. Reprezentacja Polski U20 przegrywa z Włochami

Młodzieżowa reprezentacja Polski w piątek mierzyła się z rówieśnikami z Półwyspu Apenińskiego. Spotkanie było rozgrywane w ramach rozgrywek Elite League, czyli turnieju, w którym ostatnie dwie edycji padły łupem właśnie Włochów.

Pierwsza połowa rozgrywana na obiekcie w Catanzaro toczyła się pod dyktando gospodarzy. To reprezentacja Włoch dominowała, zagrażając co chwile polskiej defensywie. “Squadra Azzurra” długo nie mogło znaleźć drogi do bramki, ale udało im się to w 41. minucie. Na listę strzelców wpisał się Filippo Terracciano, czyli zawodnik, który ma już doświadczenie na boiskach Serie A i jest nadzieją Hellasu Verona. Dominacja Italii była jeszcze przed przerwą, ale rozpaczliwa gra w obronie pozwoliła dowieźć do przerwy tylko jednobramkową stratę.

Selekcjoner Miłosz Stępiński w przerwie dokonał kilku zmian i efekty były widoczne już na samym wstępie. Polacy mieli dwie dogodne sytuacje na początku drugiej połowy, ale nie zdołali pokonać Lorenzo Palmisaniego. W kolejnych minutach w ofensywie zaczął dochodzić Mariusz Fornalczyk, jednak młodemu zawodnikowi tego dnia brakowało skuteczności. W kolejnych minutach również trwała dominacja “Biało-Czerwonych”, ale spotkanie ostatecznie zakończyło się porażką 0:1.

Włochy U20 – Polska U20 1:0

Terracciano (41′)