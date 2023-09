Polska najgorsza w szerokiej czołówce. Liczby nie kłamią

Mecz Albania - Polska to kolejne spotkanie, które w dobitny sposób obnażyło słabości Biało-Czerwonych. Jak zauważył Cezary Kawecki, nasza kadra w meczach o punkty notuje zdecydowanie najgorsze wyniki w zestawieniu pierwszej trzydziestki rankingu FIFA.

IMAGO/ ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Albania - Polska

Polska w niedzielę przegrała kolejne spotkanie el. do ME 2024

Biało-Czerwoni pod wodzą Fernando Santosa rozczarowują w meczach o stawkę

W pierwszej 30 rankingu FIFA… nie ma gorszej drużyny

Bolesna matematyka. Polska najgorsza w meczach o stawkę

Polska obecnie zajmuje 26. miejsce w rankingu FIFA. Przed nami plasują się takie reprezentacje, jak Peru, Iran czy Ukraina, natomiast wyprzedzamy między innymi Koreę, Szkocję i Czechy. Wprawdzie lokata w tym zestawieniu nie ma większego znaczenia, jednak warto bliżej przyjrzeć się wynikom najlepszej trzydziestki.

Jak zauważył Cezary Kawecki, który na Twitterze prowadzi profil poświęcony przede wszystkim statystykom piłkarskim, jeżeli weźmiemy pod uwagę ekipy, który w tym roku rozegrały więcej niż jeden mecz o punkty, Polska notuje najgorszą średnią w całej pierwszej 30 rankingu.

📊 Biorąc pod uwagę TOP 30 rankingu FIFA, reprezentacja Polski ma najgorszą średnią punktów na mecz w tym roku w spotkaniach o stawkę. 😶



26. 🇵🇱 Polska: 1,20

8. 🇮🇹 Włochy: 1,40

23. 🇸🇪 Szwecja: 1,50

7. 🇳🇱 Holandia: 1,67

24. 🇺🇦 Ukraina: 1,75



Pierwszą gorszą drużyną jest Walia… — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) September 11, 2023

Biało-Czerwoni mogą “pochwalić się” średnią wynoszącą 1,20 punktu na mecz. To mniej niż Włochy, Szwecja czy Ukraina. Pierwszą gorszą drużyną jest 35. Walia. Średnia The Dragons to zaledwie 1,00.