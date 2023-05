Reprezentacja Polski pokonała Serbię 3:2 i awansowała do półfinału mistrzostw Europy U-17. Gola na wagę awansu w 90. minucie zdobył Filip Rejczyk, który popisał się fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego. W kolejnej rundzie biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami.

IMAGO / Balint Szentgallay Na zdjęciu: Polska U-17

W ćwierćfinale mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski podejmowała Serbię

Biało-czerwoni wygrali 3:2, zdobywając bramkę w 90. minucie meczu

Bohaterem końcówki został Filip Rejczyk

Mistrzostwa Europy U-17. Polska 3:2 Serbia

Polacy szybko objęli prowadzenie. W 4. minucie spotkania z rzutu wolnego w pole karne dośrodkował Filip Rejczyk. Piłka minęła serbskich obrońców i po koźle trafiła na głowę Jakuba Krzyżanowskiego, który od razu uderzył na bramkę. Z pierwszą próbą bramkarz dobrze sobie poradził, ale przy dobitce nie miał najmniejszych szans.

Jakub Krzyżanowski dał prowadzenie Polakom!



Gramy o półfinał mistrzostw Europy U17! Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Serbii ⚽️



𝐎𝐆𝐋𝐀̨𝐃𝐀𝐉 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/AagZK7Xg87 pic.twitter.com/qJncKoqB5s — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

Znacznie gorzej biało-czerwoni rozpoczęli drugą połowę. W 51. minucie Serbowie przeprowadzali atak pozycyjny. W pewnym momencie na strzał z dystansu zdecydował się Petrović, ale z tą próbą poradził sobie Piekutkowski. Polski bramkarz musiał skapitulować, gdy do sparowanej piłki dopadł Vukojević.

Serbowie wykorzystują moment słabości Polaków i wyrównują! 1:1



Gramy o półfinał mistrzostw Europy U17! Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Serbii ⚽️



𝐎𝐆𝐋𝐀̨𝐃𝐀𝐉 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/AagZK7Xg87 pic.twitter.com/wrQACgBh4w — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

Polacy ponownie wyszli na prowadzenie w 62. minucie, kiedy rzut karny wykorzystał Daniel Mikołajewski. Zawodnik, który wszedł na boisko kilka minut wcześniej, kompletnie zmylił serbskiego golkipera.

Biało-czerwoni znów na prowadzeniu! Zimna krew Mikołajewskiego 👏



Gramy o półfinał mistrzostw Europy U17! Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Serbii ⚽️



𝐎𝐆𝐋𝐀̨𝐃𝐀𝐉 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/AagZK7Xg87 pic.twitter.com/jDiiTIH76h — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

Niedługo biało-czerwoni cieszyli się z dobrego wyniku. W 70. minucie Serbowie znów przeprowadzili zabójczy atak. Tym razem do siatki trafił Subotić, który wykorzystał inteligentne zagranie Delibasicia.

Serbowie znowu doprowadzają do remisu! Do końca meczu już niewiele, w przypadku remisu będą rzuty karne!



Gramy o półfinał mistrzostw Europy U17! ⚽️



𝐎𝐆𝐋𝐀̨𝐃𝐀𝐉 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/AagZK7Xg87 pic.twitter.com/c2Y8pDrLBj — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

W 90. minucie Polacy stanęli przed doskonałą okazją. Sędzia wskazał na rzut wolny tuż przed polem karnym. Do piłki podszedł Filip Rejczyk, który przepięknym uderzeniem ustalił wynik meczu na 3:2 i dał biało-czerwonym awans do półfinału.

POLACY W PÓŁFINALE MISTRZOSTW EUROPY ⚽️ 🏆



Reprezentacja U-17 pokonała Serbów 3⃣:2⃣ i oprócz awansu do półfinału, zapewniła sobie udział w MŚ do lat 17 💪



Ozdobą spotkania był piękny gol w… Zresztą, zobaczcie sami! 👇 pic.twitter.com/gzfoe6TwRd — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

Zwycięstwo i awans do półfinału oznacza również, że reprezentacja Polski U-17 zagra na mistrzostwach świata. Mundial w tej kategorii wiekowej odbędzie się jesienią tego roku.

– Brawo, Panowie! Nasza reprezentacja U-17 po pięknej walce awansowała do najlepszej czwórki EURO i zakwalifikowała się do tegorocznych mistrzostw świata. Cała Polska jest z Was dumna! Gratulacje – napisał Cezary Kulesza, prezes PZPN.

