Peda w wyjściowym składzie. Probierz wyjaśnił swój wybór

IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz zabrał głos na temat nadchodzącego meczu

Selekcjoner odniósł się do wybory Pedy do wyjściowego składu

Trener uważa, że drużyna jest dobrze przygotowana

Probierz wypowiedział się na temat meczu z Wyspami Owczymi

Reprezentacja Polski już o godzinie 20:45 rozpocznie mecz z Wyspami Owczymi. Dla Biało-Czerwonych to kluczowe spotkanie w kontekście awansu na przyszłorocznie mistrzostwa Europy. Każdy inny wynik niż wygrana może pogrzebać nasze szanse, by zagrać w turnieju finałowym.

– Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy przez te trzy dni. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu i musimy przełożyć to na boisko. Jest pewna niewiadoma, jeśli chodzi o ten zespół, ale wierzę, że wybraliśmy zawodników takich, którzy zagrają dzisiaj dobre spotkanie – rozpoczął Michał Probierz.

– Sytuacja w grupie jest taka, że potrzebowaliśmy zmian. Wierzę w zawodników, na których zdecydowaliśmy się postawić. Wierzę też w tych, którzy są na ławce rezerwowych. Musimy dzisiaj zrobić krok, żeby następny mecz też był ważny, a później najważniejszy ten z Czechami – dodał.

Mnóstwo kontrowersji wzbudziło powołanie Patryka Pedy. Natomiast młody zawodnik nie tylko znalazł się w kadrze, ale zagra z Wyspami Owczymi od pierwszej minuty. – Miałem go w zespole młodzieżowym i prezentował się bardzo dobrze. Dlaczego miałbym go nie wystawić, jeśli prezentuje się z dobrej strony. Jestem świadomy, że dla wielu to może być niespodzianka, ale niech go boisko zweryfikuje i sam pokaże, że to był dobry wybór – podkreślił Probierz.

