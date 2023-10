IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Patryk Dziczek skomentował powołanie do reprezentacji Polski

Patryk Dziczek otrzymał powołanie na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, na które wybrał się po raz pierwszy w swojej piłkarskiej karierze. 24-letni zawodnik Piasta Gliwice w rozmowie z “TVP Sport” przyznał, że jest to dla niego ogromna szansa na pokazanie się selekcjonerowi Michałowi Probierzowi, a także odniósł do zbliżających się meczów z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią.

– Liczy się dla mnie tu i teraz. To mój debiut na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Chciałbym pokazać się z jak najlepszej strony. Znam przynajmniej połowę zawodników z reprezentacji, bo nasze drogi przecięły się w przeszłości. Z niektórymi grałem choćby w kadrze do lat 21. Na pewno dzięki temu będzie łatwiej o płynne wejście do reprezentacji. Resztę poznam już na zgrupowaniu, podobnie jest ze sztabem, ale to całkiem ekscytujące chwile – powiedział Dziczek.

– Na pewno czeka nas wielkie wyzwanie, ale celem będą zwycięstwa. Chcemy pokazać, że jesteśmy lepszą drużyną od Wysp Owczych, a potem od Mołdawii. Witam się z kadrą z myślą, ze nie można tracić wiary w kwestii wyjazdu na mistrzostwa Europy. To istotna rzecz. Stać nas na to, by walczyć o wygrane. Miałem kiedyś poważne problemy zdrowotne, ale wierzyłem, że mogę wrócić na boisko. Teraz nie mogę mieć innych myśli. Nic nie jest jeszcze przesądzone – podkreślił.

