Jakub Moder w kwietniu 2022 roku zerwał więzadła krzyżowe przednie

Jego rekonwalescencja przebiega znacznie wolniej, niż zakładano

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował jednak, że Polak trenuje już na pełnych obrotach w Brighton & Hove Albion

Moder o krok od powrotu na boisko!

Wydaje się, że koszmar Jakuba Modera powoli dobiega końca. Przypomnijmy, że półtora roku temu, w kwietniu 2022 roku, reprezentant Polski zerwał więzadła krzyżowe przednie.

Jego rehabilitacja nie przebiegała pomyślnie. Wydawało się, że choć to poważna kontuzja, powinien wrócić do zdrowia w przeciągu kilku miesięcy. Było to tym boleśniejsze dla fanów kadry narodowej, że Moder wydawał się szansą na odmianę gry linii pomocy Biało-czerwonych.

Choć powrót do zdrowia trwał dłużej, niż zakładano, Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podzielił się świetnymi wieściami. 24-latek trenuje już w Brighton & Hove Albion na pełnych obrotach i prezentuje się dobrze. Jego powrót na boisko wydaje się kwestią czasu.

Moder, jak dotąd, rozegrał 20 spotkań dla reprezentacji Polski. Strzelił w nich dwa gole.

