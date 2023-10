IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski udzielił ciekawego wywiadu dla WP SportoweFakty

Polak przyznał między innymi, że jego zdaniem rola kapitana w kadrze nie jest aż tak ważna

Na te słowa mocno zareagował Maciej Iwański

Iwański stanowczo zareagował na słowa Lewandowskiego

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelony z FC Porto w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów doznał kontuzji, która wykluczyła go z październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Napastnik korzystając z wolnej chwili udzielił wywiadu WP SportoweFakty, w którym między innymi poruszył temat opaski kapitańskiej w kadrze. Pod jego nieobecność funkcję tą pełnił będzie Piotr Zieliński.

– Myślę, że Piotrek jest bardzo dojrzałym zawodnikiem. Wielokrotnie decydował o naszej grze poprzez kreowanie sytuacji, podania. Uważam, że to dobry wybór. Dla mnie temat kapitana w Polsce jest zbyt rozdmuchany, bo tak naprawdę jedenastu piłkarzy gra na boisku plus oczywiście zawodnicy na ławce też mają ogromne znaczenie i to czy jedna osoba czy druga nosi tą opaskę to nie oznacza, że reprezentacja zmieni swoje oblicze – przyznał Lewandowski.

Na te słowa stanowczo w mediach społecznościowych zareagował Maciej Iwański. – W takim razie dla mnie sprawa jest prosta – po takich słowach Robert już nigdy nie powinien dostać opaski – napisał dziennikarz TVP Sport.

