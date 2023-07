Mirosław Stasiak przerwał milczenie. “Miałem w Mołdawii biznesy do załatwienia”

IMAGO / Marcin Pirga / Newspix.pl Na zdjęciu: Łączy nas piłka

W mediach nie milkną echa ws. afery samolotowej

Na pokładzie znalazł się Mirosław Stasiak, działacz skazany za korupcję

Teraz sprawca zamieszania przerwał milczenie

Mirosław Stasiak przeprasza. “Żałuję, że wsiadłem do tego samolotu”

W ostatnich dniach media stale komentują skandaliczne okoliczności meczu Mołdawia – Polska. Jak poinformował Onet, na pokładzie samolotu reprezentacji znalazł się m.in. Mirosław Stasiak, czyli działacz piłkarski, który niegdyś był skazany za korupcję. PZPN wydał w tej sprawie nieudolne oświadczenie, zrzucając winę na jednego ze sponsorów. Ostatecznie okazało się, że za zaproszeniem Stasiaka stoi firma Inszury.pl. Teraz sprawca zamieszania postanowił skomentować całą sytuację.

– Wcześniej nie latałem z drużyną narodową. Zaprosiła mnie firma Inszury i może nie powinienem był lecieć, ale miałem tam w Mołdawii biznesy do załatwienia na miejscu i to mnie ostatecznie przekonało do tej podróży – komentuje Stasiak dla Fakt.

– Bardzo żałuję, że wsiadłem do tego samolotu i poleciałem do Mołdawii na mecz. Przepraszam wszystkich kibiców naszej reprezentacji za tę sytuację oraz to, co działo się w ostatnich dniach – dodał.