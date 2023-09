IMAGO / Piotr Kucza / FotoPyK / Newspix.pl Na zdjęciu: Marek Koźmiński

Marek Koźmiński był kandydatem na stanowisko prezesa PZPN

Były piłkarz przyznał, że nie zazdrości Cezaremu Kuleszy obecnej sytuacji wokół kadry

52-latek uważa, że pozaboiskowe afery przekładają się na murawę

“To wszystko przekłada się na boisko”

Nie milkną echa wczorajszej klęski reprezentacji Polski, która przegrała 0:2 z Albanią w spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Głos na temat ostatnich wydarzeń wokół kadry narodowej zabrał Marek Koźmiński, który kandydował na stanowisko prezesa PZPN.

– Nie ma zespołu, przywódców drużyny. Z przykrością stwierdzam, że w moim odczuciu, nie ma też odpowiedniej osoby na stołku trenerskim. Od strony organizacyjnej również to wszystko wokół kadry leży – powiedział Marek Koźmiński w wywiadzie dla Daniela Flaka z “WP Sportowych Faktów”.

– Nie zazdroszczę sytuacji prezesowi PZPN, dlatego, że to był jego wybór. Jego pomysł, który jest kompletnie nietrafiony. Teraz niech podejmuje decyzje. Te wszystkie przecieki prasowe, które widzieliśmy przed tym spotkaniem – to też jest fatalne, jeśli przed tak ważnym meczem słyszymy o jakichś dziwnych rozmowach prezesa z trenerem – dodał.

– Jeżeli wracamy do jakichś niewyjaśnionych sytuacji z Kataru – gdzie była kolacja, ktoś za nią nie zapłacił, to pokazuje, że ferment osiągnął tam kosmiczny stan. To też jest wykładnią wyników, które mamy. To wszystko przekłada się na boisko – zakończył.