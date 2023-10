Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu? Lekarz kadry zdradza

IMAGO / Avant Sports Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski. Lewandowski doznał urazu w meczu z Porto

FC Barcelona pokonała FC Porto, ale okupiła to zwycięstwo urazem swojej największej gwiazdy. Już w 34. minucie boisko musiał opuścić Robert Lewandowski, który mocno odczuł starcie z jednym z graczy rywali. 35-latka, narzekającego na uraz kostki, zmienił Ferran Torres, autor jedynego gola na Estadio do Dragao.

Czy kontuzja napastnika jest poważna i reprezentacja Polski nie będzie mogła liczyć na niego na najbliższym zgrupowaniu? O stanie zdrowia Lewandowskiego wypowiedział się Jacek Jaroszewski, lekarz kadry:

– Robert doznał w meczu z FC Porto silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że to nie jest uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy na to, że czwartkowe badania to potwierdzą.