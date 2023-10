"Wiem, że Piotrek Zieliński jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że poradzi sobie jako kapitan. Nie czułem potrzeby, żeby do niego się w tej sprawie odzywać. To chłopak, który naprawdę wiele tej reprezentacji daje. Czasami są to rzeczy, których kibic może nie dostrzegać" - mówił Robert Lewandowski na antenie "TVP Sport".

IMAGO / Marcin Karczewski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski był gościem studia “TVP Sport” przed meczem z Wyspami Owczymi

Napastnik reprezentacji Polski odniósł się m.in. do wyboru Piotra Zielińskiego na zastępczego kapitana kadry

35-latek skomentował także sytuację naszego zespołu i swoją nieobecność

“Czuję niemoc, że nie mogę pomóc chłopakom”

Już dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi w meczu eliminacji do Euro 2024. Wyjazdowe starcie będzie pierwszą potyczką nowego selekcjonera – Michała Probierza. “Biało-Czerwoni” będą musieli sobie jednak radzić bez Roberta Lewandowskiego, który z powodu urazu wypadł na jakiś czas z gry. Kapitan kadry jednak przed meczem połączył się ze studiem “TVP Sport” i odniósł się do aktualnej sytuacji zespołu.

– Patrząc na to w jakim momencie jest reprezentacja Polski, to mam nadzieję, że rozpoczyna się nowy rozdział. Czuję niemoc, że nie mogę pomóc chłopakom, i to wywołuje emocje. Wspieram drużynę bardzo mocno. Mam nadzieję, że koniec końców wszystko będzie dobrze, a powiew nowego trenera będzie widoczny. Nie oszukujmy się, treningów nie było. Było mało czasu, aby pozmieniać dużo rzeczy – mówił Robert Lewandowski na antenie “TVP Sport”.

– Rozmawiałem z trenerem i mam kontakt z piłkarzami, lecz wiedząc, że nie będzie mnie na miejscu, nie chciałem przesadzać. Wiedziałem, że nie mogę pomóc, dlatego nie chciałem brać udziału w tym wszystkim na co dzień. Skupiam się na rehabilitacji – dodał.

– Wiem, że Piotrek Zieliński jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że poradzi sobie jako kapitan. Nie czułem potrzeby, żeby do niego się w tej sprawie odzywać. To chłopak, który naprawdę wiele tej reprezentacji daje. Czasami są to rzeczy, których kibic może nie dostrzegać – zakończył kontuzjowany kapitan reprezentacji Polski.

