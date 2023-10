"Jeśli chodzi o brak powołania dla Bednarka... To zawodnik, który reprezentował Polskę od wielu lat. Było więcej meczów, w których mieliśmy do niego pretensje niż bardzo dobrych, a to niedopuszczalne" - mówi Dariusz Dziekanowski dla "WP Sportowe Fakty".

IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Michał Probierz, reprezentacja Polski

Dariusz Dziekanowski skomentował ostatnie powołania Michała Probierza do reprezentacji Polski

Były reprezentant Polski był zaskoczony niektórymi decyzjami szkoleniowca

Ekspert stwierdził jednak, że w jego działaniach widać plan

“Reprezentacja potrzebowała odświeżenia”

W ostatnich dniach Michał Probierz ogłosił kadrę, która została powołana na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. W październiku naszymi rywalami będą drużyny Wysp Owczych oraz Mołdawii, ale sytuacja naszego zespołu jest na tyle trudna, że nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcia. Do pierwszych personalnych decyzji nowego selekcjonera odniósł się Dariusz Dziekanowski.

– Trener realizuje swoją wizję i widać, że ma pewien plan na reprezentację. Jego niektóre wybory mnie zaskoczyły, na przykład Tymoteusza Puchacza z Kaiserslautern (on z powodu urazu nie zagra jednak w kadrze). Praktycznie nowym zawodnikiem będzie Sebastian Walukiewicz, który zaliczył dotąd raptem trzy mecze. Podobnie Patryk Peda – mówi ekspert dla “WP Sportowe Fakty”.

– Mam nadzieję, że koncepcja nowego szkoleniowca będzie słuszna. Jeśli chodzi o brak powołania dla Bednarka… To zawodnik, który reprezentował Polskę od wielu lat. Było więcej meczów, w których mieliśmy do niego pretensje niż bardzo dobrych, a to niedopuszczalne. Piłkarz grający na co dzień w lidze niemieckiej, czy angielskiej nie może być pewny powołania tylko z tytułu przynależności do danej drużyny – dodał.

