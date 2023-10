fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Trudno wyobrazić sobie reprezentację Polski w opinii wielu bez Roberta Lewandowskiego

W rozmowie z TVP Sport kilku krytycznych słów na temat zawodnika użył Grzegorz Lato

Legenda polskiej piłki nożnej odniosła się do pamiętnego wywiadu kapitana Biało-czerwonych

Grzegorz Lato skrytykował kapitana reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo ważne spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024. W żadnym stopniu usprawiedliwiać postawy Roberta Lewandowskiego, odnosząc się do słynnego wywiadu dla Eleven Sports i Meczyków nie zamierzał Grzegorz Lato.

– Jako kapitan, on sam powinien porozmawiać z chłopakami. Dziwi mnie, gdy mówi, że jego drzwi są otwarte. Lewandowski jest zasłużony, ale czy któryś młody podejdzie do niego? To on powinien wyjść z inicjatywą do młodych, powiedzieć do nich na przykład: panowie, chodźmy na jedno piwko! – przekazał były reprezentant Polski w rozmowie z TVP Sport.

Biało-czerwoni po rozegraniu pięciu spotkań w grupie E eliminacji do mistrzostw Europy legitymują się bilansem sześciu punktów. Reprezentacja Polski, aby wywalczyć bezpośredni awans na Euro 2024, musi liczyć na potknięcia rywali.