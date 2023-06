IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fernando Santos i Cezary Kulesza

Polska przegrała 2:3 z Mołdawią w el. EURO 2024

Po meczu Fernando Santos nie wiedział, jak wytłumaczyć ten wynik

Selekcjoner spotka się z prezesem PZPN

W środę (21 czerwca) o godzinie 12:00 w siedzibie PZPN dojdzie do spotkania Cezarego Kuleszy z Fernando Santosem. Informacje przekazał Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz uspokaja, że żadne radykalne kroki nie wchodzą w grę, a prezes chce jedynie poznać przemyślenia i plan selekcjonera.

🚨O 12:00 w siedzibie PZPN spotkanie Cezarego Kuleszy z Fernando Santosem. Prezes federacji chce poznać plan i przemyślenia selekcjonera na dalsze prowadzenie kadry. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 21, 2023

Fernando Santos po meczu z Mołdawią nie za bardzo wiedział, jak wytłumaczyć odniesiony wynik. Portugalczyk był wyraźnie rozczarowany i zdezorientowany grą swoich podopiecznych.

– Szczerze mówiąc, nie wiem, co mogę powiedzieć. Podkreślaliśmy, że trzeba być skoncentrowanym, podejść odpowiednio do meczu, nie bać się, posiadać piłkę. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze. […] W przerwie powiedziałem zawodnikom, że jesteśmy na dobrej drodze i trzeba utrzymać ten sam poziom agresywnej gry, kreowania sytuacja, a tak naprawdę w drugiej połowie bez żadnego wytłumaczenia zniknęliśmy z meczu. Straciliśmy bramkę, potem mogliśmy dwa albo trzy razy strzelić na 3:1, chyba przez brak koncentracji. Zdarzają się takie rzeczy, ale szczerze mówiąc, nie jestem w stanie wytłumaczyć, co się stało w drugiej połowie, bo po wszystkim, całej pracy, jaką wykonaliśmy, nic nie wskazywało na to, że może się to wydarzyć – mówił rozgoryczony selekcjoner po meczu z Mołdawią.