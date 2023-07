IMAGO / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Cezary Kulesza

W ostatnim czasie światło dzienne ujrzał konflikt Grzegorza Krychowiaka z Jackiem Jaroszewskim

Chodzi o wspólną inwestycję piłkarza i doktora reprezentacji Polski

Całą sprawę skomentował Cezary Kulesza, prezes PZPN

Cezary Kulesza uspokaja w sprawie konfliktu na linii Krychowiak – Jaroszewski

Grzegorz Krychowiak jest w trakcie konfliktu z Jackiem Jaroszewskim, lekarzem reprezentacji Polski. Poszło o wspólną inwestycję piłkarza i doktora, czyli centrum medyczne MedKlinika. Informacje ujawnił Onet.

Przedstawiciele Grzegorza Krychowiaka twierdzą, że Jacek Jaroszewski zaplanował akcję, która miała na celu pozbawić Grzegorza Krychowiaka kontroli nad spółką. Lekarz kadry miał odwołać w tajemnicy brata piłkarza z zarządu spółki, a następnie w jego miejsce powołać swoją żonę Joannę oraz Pawła Bambera.

– Następnie nowy zarząd dokonał sprzedaży 100 procent udziałów w spółce prowadzącej kliniki – twierdzi mec. Marcin Witkowski.

Jacek Jaroszewski postanowił szybko zareagować, zamieszczając krótki wpis w mediach społecznościowych. – Ta napaść medialna spotka się ze zdecydowaną reakcją z mojej strony. Po powrocie z wakacji ustosunkuję się do wszystkiego i podejmę stosowne kroki prawne – napisał lekarz reprezentacji Polski.

Do całej sytuacji postanowił się odnieść Cezary Kulesza, który nieco uspokaja, mówiąc w rozmowie z WP Sportowe Fakty, że zostaną podjęte odpowiednie kroki.

– Doktor Jaroszewski i Grzegorz założyli firmę, która funkcjonowała kilka lat i to są ich prywatne sprawy. Nie zamierzam stawać po żadnej ze stron. […] Ostatnio Grzegorz nie był powoływany do reprezentacji. Jeżeli to się zmieni, to faktycznie, będziemy mówili o pewnym konflikcie interesów. Na pewno odpowiednio zareagujemy – mówi WP SportoweFakty.