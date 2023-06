IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak chce porozmawiać z Fernando Santosem. Brak powołania go zabolał

Grzegorz Krychowiak nie znalazł się w planach Fernando Santosa na poprzednich zgrupowaniach. Wieloletni reprezentant Polski przyznaje, że było to dla niego dość trudne przeżycie. Ma również nadzieję na rozmowę z selekcjonerem w celu wyjaśnienia przyszłości w kadrze.

– Jak grasz w tej reprezentacji od wielu lat i grasz w niej niemal wszystko od deski do deski, to jest to spore tąpnięcie. Spoglądasz w internecie na listę powołanych i nie ma twojego nazwiska. Trzeba było się z tym jakoś oswoić – powiedział Grzegorz Krychowiak w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem z portalu meczyki.pl.

– Dwukrotnie znalazłem się na szerokiej liście powołanych, a na ostatecznej już nie. Chciałbym dowiedzieć się, czy są jakieś konkretne powody. Nad czym muszę popracować. Nawet gdybym usłyszał, że selekcjoner w ogóle nie widzi mnie w swoich planach, to w porządku – przyznał “Krycha”.

– Jeśli Fernando Santos do mnie nie zadzwoni, to chętnie ja to zrobię. Dałoby mi to jasną odpowiedź i spokój ducha. Może uda się spotkać w Warszawie? Zobaczymy. Do takiej rozmowy musi być wola obu stron – stwierdził 98-krotny reprezentant Polski.