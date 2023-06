Reprezentacja Polski ma za sobą nieudane spotkanie z Mołdawią, co wywołało lawinę krytyki w kierunku piłkarzy Biało-czerwonych i selekcjonera Fernando Santosa. Na spekulacje dotyczące odebrania Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitana zareagował Kamil Kosowski w swoim felietonie dla Onet Przeglądu Sportowego.

fot. Imago / Newspix Na zdjęciu: Kamil Kosowski

Reprezentacja Polski zaliczyła w meczu z Mołdawią największy blamaż w historii polskiej piłki nożnej

Kamil Kosowski w swoim felietonie dla Onej Przeglądu Sportowego odniósl się do akademickiej dyskusji związanej z ewentualną zmiana kapitana

Były reprezentant Polski nie wyobraża sobie, aby Robert Lewandowski stracił opaskę na ramieniu w kadrze

Kamil Kosowski podsumował haniebny występ reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski aktualnie zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli grupy E eliminacji do Euro 2024. Jednocześnie kolejne spotkania wydają się, że będą dla Biało-czerwonych meczami o wszystko. Tymczasem swoje zdanie na temat postawy podopiecznych Fernando Santosa publicznie wyraził Kamil Kosowski. Były reprezentant Polski nie szczędził krytycznych słów w kierunku Roberta Lewandowskiego.

“Santosa nie ma co oceniać. Portugalczyk przez osiem lat prowadził jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. Jak ma do dyspozycji świetnych piłkarzy, to wiele od nich wymaga. W jego głowie nie ma mowy, że któryś z zawodników się wyłączy, że popełni drobny lub duży błąd – zawsze wymaga profesjonalizmu i świetnej dyspozycji, bo tego jest nauczony” – przekonuje Kosowski w felietonie dla Onet Przeglądu Sportowego.

W przestrzeni medialnej zaczęła się dyskusja związana z ewentualną zmianą kapitana w polskiej drużynie. Kosowski w tej sprawie ma jednoznaczne stanowisko. “Dla mnie to szalony, zły pomysł. Natomiast przypominają się czasy, gdy w tej kadrze był np. Glik. To dla mnie człowiek, przy którym wszyscy czuli się pewnie. Wychował nam kilku obrońców – Bednarek był przy nim lepszy, Pazdan był świetny, a moglibyśmy liczyć dalej. Jeśli chodzi o przywództwo – zdecydowanie Glik, a jako drugiego wymieniłbym Kubę Błaszczykowskiego” – napisał 45-latek.

Mimo że Kosowski nie rozważa zmiany kapitana, to jednak na krytykę Lewandowski zasłużył. “Umiejętności piłkarskie ma wspaniałe, ale spontaniczności nie ma. Czasami nawet kosztem nieskazitelnego wizerunku, ale warto pokazać publicznie, że jest się prawdziwym kapitanem. Nawet dla młodszych kolegów z kadry, którzy przed momentem otrzymali taki strzał w zęby, że naprawdę trudno się pozbierać. Oni potrzebują lidera” – zaznaczył 52-krotny reprezentant Polski.

