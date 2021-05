Robert Lewandowski weźmie w poniedziałek udział w pierwszej konferencji prasowej reprezentacji Polski podczas zgrupowania w Opalenicy. Początek konferencji o godzinie 15:15.

Euro 2020. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Opalenicy

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do turnieju finałowego Euro 2020. Ich pierwsza część odbędzie w Opalenicy, gdzie podopieczni Paulo Sousy aż do 8 czerwca przebywać będą na zgrupowaniu. W tym okresie rozegrają również dwa sparingowe spotkania – 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu oraz tydzień później z Islandią w Poznaniu. Selekcjoner Biało-czerwonych do 1 czerwca ma również czas na ogłoszenie ostatecznej kadry na Mistrzostwa Europy.

Robert Lewandowski – transmisja konferencji na żywo

W pierwszym dniu zgrupowania zaplanowana została konferencja prasowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Transmisję “na żywo” można oglądać poniżej.